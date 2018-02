TozziniFreire Advogados lidera ranking de M&A até abril

O TozziniFreire Advogados está no topo do ranking da consultoria internacional TTR (Transactional Track Records) de operações de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) assessoradas por escritórios de advocacia, por valor total das transações. Nos primeiros quatro meses do ano, as transações das quais o escritório participou movimentaram cerca de R$ 8,7 bilhões, em 13 operações diferentes. Entre os principais casos atendidos pelo escritório destacam-se as operações da CTG – Duke Energy Brazil com o Clai Fund; Oracle Corporation com a Wunderman (WPP Group); Akaer Engenharia com a SAAB AB; Óticas Carol com a Luxottica Brasil e Kirin com a Heineken.

Siga a @colunadobroad no Twitter