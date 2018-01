Transporte de cargas com seguro mais que dobra em um ano

O transporte de cargas que contava com seguro no Brasil mais do que dobrou no mês passado, chegando a R$ 498 bilhões, ante R$ 237 bilhões registrados em outubro de 2016, de acordo com a AT&M Tecnologia, especializada no processo de averbação eletrônica. O salto foi motivado pela entrada em vigor, há pouco mais de um mês, das novas exigências em relação ao preenchimento do Manifesto de Documentos Fiscais eletrônico (MDF-e), essencial em qualquer transporte e que vincula os documentos fiscais à carga em questão. Em outubro, foram gerados 80 milhões de documentos de seguros, conforme a AT&M, contra 60 milhões identificados um ano antes.

