A Black Friday caiu no gosto do brasileiro. Antes mesmo do evento, que ocorre em 24 de novembro, três de cada dez consumidores já fizeram compras utilizando códigos promocionais nas lojas online, segundo levantamento realizado pelo Cuponomia, portal que reúne ofertas e cupons de desconto para compras no e-commerce. Os cupons oferecem descontos de 5% a 20%.

