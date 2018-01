Troca de cheque por cartão evita perda de R$ 12 bi ao setor de consumo

A substituição do cheque por cartões de débito e crédito evitou uma perda de R$ 12 bilhões aos setores de comércio e serviços somente no primeiro semestre deste ano. O peso do cheque tem espaço menor a cada dia, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). Em 2008, os cheques representavam 77% dos pagamentos. Hoje, a relação mudou: o cheque responde por 44%. Do total movimentado por cheques no primeiro semestre, os devolvidos representaram 3,7%. Se considerada a participação dos cheques em 2008, o prejuízo com os “sem fundos” seria de R$ 27,5 bilhões no período.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.