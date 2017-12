Troca de comando da seguradora Porto Seguro será apenas em 2018

A seguradora Porto Seguro vai mudar de comando apenas no ano que vem. O vice-presidente Roberto Santos substituirá Fábio Luchetti, que comanda a companhia há mais de 11 anos. A troca marca ainda a saída de Jayme Brasil Garfinkel da maior seguradora de automóveis do Brasil, permanecendo apenas como acionista. Luchetti ficará em seu lugar na presidência do Conselho de Administração da Porto Seguro. Ambas as mudanças devem ocorrer em paralelo.

Transição

Desde julho, Santos, antes diretor geral de Seguros Patrimoniais e Saúde da Porto Seguro, está na posição de vice-presidente em um cargo temporário para o período de transição no comando da seguradora. Algumas de suas áreas já foram passadas para outros executivos, restando apenas a operação de saúde. A escolha de seu nome foi consenso entre o Itaú Unibanco e a Porto. Procurada, a seguradora não comentou.

