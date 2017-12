UBS fecha acordo para ficar com 60% do family office Consenso

O banco suíço UBS fechou acordo de aquisição de 60% do family office Consenso, com o qual negociava desde o ano passado. A Consenso, criada em 2003 por ex-sócios do Banco BBA Creditanstalt adquirido pelo Itaú, tem mais de R$ 20 bilhões sob gestão. Para o UBS, a aquisição dá possibilidade de transcender ao crescimento orgânico, ao qual vinha focando nos últimos quatro anos, diz Sylvia Coutinho, presidente do banco suíço no Brasil.

União

As duas casas farão a gestão de R$ 28 bilhões em fortunas de relevantes empresários brasileiros. Os próximos passos dessa união ainda serão definidos, após a conclusão definitiva da transação.

