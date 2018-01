Um dos interessados na Via Varejo já teria pedido exclusividade

Um dos interessados na Via Varejo já teria solicitado exclusividade na negociação. A lista de potenciais compradores, aliás, está crescendo dia a dia, especialmente com estrangeiros, que têm mostrado apetite no setor. Entre os candidatos de fora estão a chilena Falabella e a sul-africana Steinhoff International. A representante brasileira, até aqui, é a Lojas Americanas, que também olha a BR Distribuidora.

Barganha

O momento não é dos melhores para o preço a ser conseguido na venda. A Via Varejo possuía valor de mercado, em preços anteriores aos rumores de venda, de cerca de R$ 3,8 bilhões, menos da metade do valor do IPO, em 2013. De lá pra cá, as units da companhia saíram de R$ 23 para cerca de R$ 9. Um retorno àqueles valores do passado é visto como improvável em meio à deterioração do ambiente de consumo do Brasil. (Com Dayanne Sousa)

