Unicoba Energia recebe aporte de R$ 30 mi de fundo do BNDESPar

A Unicoba Energia, líder de mercado de iluminação pública com lâmpadas de LED, receberá um aporte de R$ 30 milhões do fundo Performa Investimentos, cujo principal acionista é o BNDESPar. Os recursos serão destinados para a ampliação das operações da companhia e, de quebra, devem impulsionar o setor de iluminação LED no Brasil, que cresce mais de 20% ao ano. Somente em São Paulo, a Unicoba Energia, pertencente ao grupo que leva o mesmo nome, forneceu mais de 75 mil pontos de luz dos cerca de 82 mil existentes, incluindo grandes projetos, como a iluminação dos túneis do Rodoanel, no trecho Oeste, e da Ponte Estaiada (Octávio Frias de Oliveira).

Siga a @colunadobroad no Twitter