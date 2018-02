Unidade da Usiminas em Cubatão toda abaixo do rentável

Coluna do Broadcast

A laminadora da unidade de Cubatão, na Baixada Santista, da Usiminas está laminando em um ritmo mensal de 80 mil toneladas por mês. No entanto, o número está longe de ser aquele em que estudos internos mostram ser o rentável, de 120 mil toneladas por mês. A usina paulista deixou de fabricar placas há mais de um ano, diante da severa crise que afetou o setor siderúrgico. Para laminar o aço, a companhia mineira compra placas de terceiros. Procurada, a Usiminas informou que o dado sobre o equilíbrio da Usina de Cubatão é estratégico para a empresa e que a informação sobre a necessidade do ritmo de produção de 120 mil toneladas por mês para a viabilidade da usina não condiz com a realidade.

