Unidas e Movida devem brigar por investidor

As companhias do setor de locação de veículos Unidas e Movida, que já fizeram pedido para abertura de capital junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), irão brigar pelos investidores. Há uma percepção de que poderá não haver mercado para ambas as ofertas iniciais de ações. Em meio à tamanha concorrência, agora para abocanhar uma parcela dos recursos dos investidores, tanto os bancos contratados para estruturarem as ofertas quanto as equipes de advogados são completamente diferentes.

Siga a @colunadobroad no Twitter