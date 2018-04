Unimed-Rio “vende” clientela para sanar dívidas

A operadora de planos de saúde Unimed-Rio está oferecendo seu principal ativo para reduzir seu endividamento: os clientes. A empresa negocia o seu balcão para a venda de seguros. Já há conversas em andamento, mas nenhum contrato de exclusividade foi fechado. As candidatas a levar são seguradoras que operem, sobretudo, no segmento de varejo. A operadora também está em busca de parcerias com players estratégicos em saúde como, por exemplo, hospitais e laboratórios. A Unimed-Rio exige uma fatia do negócio e, em troca, oferece clientela para o estabelecimento. Com conversas em andamento, dois ou três negócios podem sair já neste ano. A busca por parcerias faz parte da reestruturação da cooperativa, que está sendo assessorada pelo Santander. Procurados, a Unimed-Rio não retornou e o Santander não comentou. (com Dayanne Sousa)

Siga a @colunadobroad no Twitter