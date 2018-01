Coluna do Broadcast

A unit da Alupar, formada por uma ação ordinária (ON) e duas preferenciais (PN), em sua oferta subsequente (follow on) foi precificada em R$ 19,50. A operação atraiu fortemente os investidores estrangeiros, que ficaram com 50% da oferta. O interesse dos agentes se refletiu na demanda, que superou em mais de quatro vezes o montante oferecido.

