Usiminas contrata Willis Towers Watson para pesquisa de clima

Depois de seus sócios controladores – Ternium e Nippon Steel – acertarem as arestas, a Usiminas contratou a consultoria Willis Towers Watson para a realização de uma pesquisa de clima dentro da empresa. As consultas começaram no dia 19 deste mês e vão até o dia 3 de abril. Procurada, a Usiminas disse que a “pesquisa de clima é uma das iniciativas em curso na Usiminas e é realizada em parceria e com metodologia de empresa de renome internacional, visando fortalecer a política e as iniciativas de valorização e desenvolvimento de pessoas”.

