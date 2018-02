Usiminas estuda novo aumento de preços do aço

A Usiminas deu início a estudos para aplicar um novo aumento de preços do aço no início de julho. A leitura é de que, se for mantido o movimento de melhora do preço da China, que responde por mais da metade da produção de aço no mundo, um espaço para um reajuste se abrirá, o que ajudará os resultados da siderúrgica mineira de forma imediata. Um aumento dado como provável seria na casa dos 5%. A eventual elevação pode ocorrer justamente em um momento em que a empresa busca melhorar a sua geração de caixa. No início do ano, uma alta de cerca de 8% no preço do aço já foi implementada. Procurada, a siderúrgica mineira confirmou que avalia a evolução do mercado para um “eventual aumento de preço em laminados a quente”.

