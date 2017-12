Usiminas extingue gerência de relações com investidores

A Usiminas extinguiu sua gerência de Relações com Investidores. Na sexta-feira, Cristina Morgan, até então gerente-geral de RI da siderúrgica, foi transferida para a diretoria Financeira da Mineração Usiminas (Musa), no lugar de Rodrigo Mendes, demitido na semana passada. Com sua saída, o último remanescente da gerência, área que tem um contato próximo com analistas e investidores, foi absorvido pela área de controladoria, chefiada por Julio Mendez.

Mais um

A vice-presidência de RI segue com Ronald Seckelmann, que também é diretor de Finanças e de Subsidiárias. Outra demissão foi a do gerente-geral de Auditoria, Renato Bretas.

Outro lado

A Usiminas informa que mantém sua área de Relações com Investidores e que Cristina Morgan, “cuja substituição ainda está indefinida”, foi promovida a CFO da Musa. “Movimentações pontuais são de caráter restrito à companhia e fazem parte da rotina”, acrescentou.

