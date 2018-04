Usiminas faz provisão para voltar a pagar participação nos lucros

De volta ao lucro depois de amargar um longo período no vermelho, a Usiminas está preparando um colchão de liquidez em seu balanço para voltar a pagar, em abril do ano que vem, participação nos lucros e resultados (PLR) a seus funcionários. Nesse sentido, a companhia começou a provisionar entre 80% e 150% de cada salário no segundo trimestre. O valor a ser distribuído, no entanto, dependerá de qual será o resultado anual da siderúrgica mineira. No primeiro semestre, o lucro da Usiminas foi de R$ 284 milhões, ante prejuízo de R$ 275 milhões registrado no mesmo intervalo do ano passado.

Vida Nova. Procurada, a empresa disse que “vivencia uma fase de revitalização, após superar complexos desafios ao longo dos últimos anos” e que, assim, retomou seu programa de PLR, “com metas e condições estabelecidas em conjunto com os colaboradores”.

