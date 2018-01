Usiminas fecha 2016 com 34% de participação no mercado de aços planos

Coluna do Broadcast

A Usiminas registrou, no ano passado, uma participação de 34% no mercado de aços planos, ante uma meta, estabelecida pelo Conselho de Administração da siderúrgica mineira, de 35% para o exercício. Em 2008, a companhia chegou a ser líder de mercado, com uma fatia de 49%. Procurada, a Usiminas disse que não comenta dados relacionados a seu market share. “A empresa esclarece ainda que esses números são internos, estimados e não precisos, uma vez que outras siderúrgicas divulgam apenas resultados consolidados, sejam eles nacionais ou globais”, frisou.

