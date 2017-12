Usiminas lança projeto para ‘melhoria de clima’ na companhia

Coluna do Broadcast

A Usiminas lança nesta terça-feira, 11, um projeto focado na melhoria de clima interno da companhia, que passou os últimos anos abalada por uma crise financeira e envolta em brigas societárias. Nos bastidores, o comentário é de que as promoções de carreira seriam liberadas, o que gerou preocupação por conta do efeito no caixa da companhia mineira.

Outro lado. Procurada, a Usiminas explica que, na realidade, o programa tem como objetivo “alinhar metas de gestão e informações que irão sustentar o processo de revitalização da empresa” e que uma das mudanças será deixar nas mãos dos próprios gestores a alteração salarial de sua equipe, tornando essa prática menos burocrática e mais célere.

