Usiminas tem lucro de R$121 mi no 1º bimestre

A Usiminas alcançou um lucro líquido de R$ 121 milhões no primeiro bimestre deste ano, o que indica que a siderúrgica mineira sairá do prejuízo trimestral após dez períodos no vermelho. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de janeiro e fevereiro chegou em R$ 366 milhões. O melhor resultado foi puxado pelos efeitos de corte de custos e ainda pelo aumento de preços do aço, feito no início do ano. Apenas para as montadoras, o ajuste foi de 25%. Neste ano, a Usiminas já teve dois presidentes.

Silêncio

Até o dia 22 de março, o cargo era ocupado por Rômel de Souza e, desde então, por Sérgio Leite. Procurada, a Usiminas alega que está em período de silêncio e os resultados do primeiro trimestre de 2017 serão divulgados no próximo dia 20.

Siga a @colunadobroad no Twitter