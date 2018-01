Usiminas tem recorde de venda de minério de ferro

Depois de retomar duas plantas paradas de mineração e ancorada pela melhora dos preços do minério de ferro, a Usiminas registrou em dezembro recorde histórico de vendas. No período foram negociadas 800 mil toneladas do insumo. O recorde anterior havia sido registrado em outubro de 2013, com a marca de 744 mil toneladas.

Ritmo forte. A siderúrgica mineira estimou, no final do ano passado, que a Mineração Usiminas (Musa) vai operar, em 2018, em um ritmo de seis milhões de toneladas. Desse total, 3,5 milhões devem ser destinados para exportação e 2,5 milhões de toneladas, para uso próprio. Neste ano, o preço do minério de ferro já subiu cerca de 9%, para quase US$ 80 por tonelada.