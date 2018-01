Vale deve ficar com 15% de negócio de fertilizantes após venda

A Vale deve ficar com uma fatia pequena, de cerca de 15%, de seu negócio de fertilizantes após, possivelmente, passar a operação para as mãos da Mosaic. As negociações, no entanto, ainda estão em andamento. O presidente da companhia, Murilo Ferreira, já disse recentemente que o objetivo da empresa é buscar uma solução estratégia para a operação.

Ano que vem

O negócio, porém, corre o risco de sair só em 2017. O motivo seria a revisão de alguns pontos, que incluem cláusulas do contrato e, ainda, de governança. Para desenrolar a venda neste ano, essas questões precisariam ser solucionadas.