Vale é apresentada em reunião da Apimec como sendo do nível 1

A migração da Vale ao Novo Mercado, segmento de mais elevadas práticas de governança corporativa da B3, foi um dos grandes eventos do mercados de capitais que encerrou o ano de 2017. No entanto, parece ter passado “despercebido” – ou, no mínimo, foi esquecido – pela Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec). Em abertura de reunião com analistas e investidores, a presidente da regional de São Paulo, Lucy Sousa, apresentou a mineradora ainda como sendo listada no Nível 1 da Bolsa.

