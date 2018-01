Vale será a primeira empresa com três mulheres em seu conselho

A eleição, nesta semana, para os primeiros membros independentes do Conselho de Administração da Vale trará uma segunda marca: será a primeira vez que uma empresa brasileira listada de grande porte terá em seu colegiado três assentos ocupados por mulheres. As especialistas em governança corporativa Sandra Guerra e Isabella Saboya, recém eleitas, se unirão a Denise Pavarina, indicada pelo Bradesco e eleita em abril. Clássicos exemplos de empresas ativistas em termos de governança, Natura e Renner têm em seus conselhos duas mulheres no Conselho. No Magazine Luiza, que tem como presidente do colegiado Luiza Trajano, defensora das cotas para mulheres em conselhos, também há duas.

