Se a reação dos mercados externos às eleições norte-americanas, que acontecem hoje, for extremamente positiva, algumas companhias brasileiras podem reabrir emissões de bônus feitas este ano. Segundo um profissional que atua nesse mercado, entre esses candidatos estão a Vale, a Suzano e a Ultrapar, que já emitiram US$ 1 bilhão, US$ 500 milhões e US$ 750 milhões, respectivamente.

