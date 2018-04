Valor do frete em compras online alcança R$ 1 bi no semestre

Coluna do Broadcast

A cifra total dos fretes pagos por consumidores que fazem suas compras no e-commerce brasileiro chegou a R$ 1 bilhão na primeira metade deste ano, alta de 40% ante o mesmo período de 2016. Em média, o gasto dos clientes para que as entregas fossem feitas foi de R$ 29,93. Os dados constam no relatório Webshoppers 36, elaborado pela Ebit, empresa especializada em informações sobre o comércio eletrônico e serão conhecidos nesta quarta-feira, 23.

