Nem a chegada do Natal anima as redes de varejo de moda no Brasil. A Associação Brasileira do Varejo Têxtil (Abvtex) prevê que as vendas nesse período fiquem estagnadas ante 2015. E não se pode sequer culpar a Black Friday pelo prognóstico ruim, pois o resultado da promoção em 2016 foi pior do que o ano passado para as lojas de roupas e acessórios. (Dayanne Sousa)

