Varejo deve pressionar por menor tarifa nos cartões

Negociações entre varejistas e adquirentes, as empresas donas das maquininhas de cartões, devem se acirrar nos meses finais de 2018. Representantes das grandes varejistas esperam que os lojistas busquem reduções nas tarifas cobradas por transação, a chamada MDR, na sigla em inglês. Uma regulação recente do Banco Central deve servir de impulso: a medida que passa a valer em outubro e que limitou nas transações com cartões de débito a taxa de intercâmbio, parte do MDR que é paga pelas credenciadoras aos bancos emissores de cartões. Agora, o entendimento de entidades como o Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV ) é que vai depender da queda de braço entre comerciantes e adquirentes para que essa diminuição da tarifa seja de fato repassada aos lojistas e resulte em menores preços de produtos ao consumidor.