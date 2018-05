Varejo eletrônico espera faturar 10% mais com o Dia dos Namorados

Depois das mães, será a vez dos namorados movimentarem as vendas por internet no Brasil. A expectativa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) é de crescimento de 10% no e-commerce durante as semanas que antecedem o dia 12 de junho. No embalo dos casais apaixonados, o setor espera faturar R$ 8,24 milhões no período, com destaque para as vendas de roupas, perfumes, cosméticos e até mesmo eletrônicos. Segundo a entidade, o valor médio de cada compra pode chegar a R$ 317.