Vasconcellos Neto, do FGC, voltará a advogar em escritório que assessora Oi

Caetano de Vasconcellos Neto, atual diretor do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) e que em breve assumirá uma cadeira no Conselho de Administração do órgão, vai voltar a advogar. Ele irá reforçar a equipe de mercado financeiro do Rosman, Penalva, Souza Leão, Franco, Vale Advogados, especializado em mercado de capitais e direito societário/tributário.

Muito trabalho

O escritório está advogando a favor da Oi no processo de recuperação judicial. Vasconcellos Neto começa o novo desafio em junho. À frente da diretoria do FGC, venceu disputas importantes, como a briga com os fundos de pensão por conta de perdas que teriam tido com os bancos Cruzeiro do Sul, BVA e Santos.

