O escritório Veirano liderou, no ano até setembro, o mercado de fusões e aquisições (M & A, na sigla em inglês) no setor de tecnologia, segundo dados do TTR. No período acumulado, a banca conduziu 13 operações, totalizando R$ 636 milhões. Entre as principais transações assessoradas pelo escritório no intervalo estão as compras da ATTPS Tecnologia pela Senior Solution e da R3 CEV pela InovaBRA.

