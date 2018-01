Coluna do Broadcast

As negociações para a venda da área de fertilizantes da Vale para a Mosaic seguem em curso. Mas se a operação tiver sucesso, deve levar mais um mês para ser formalizada. Ontem, o Conselho de Administração da maior fabricante de minério de ferro do mundo se reuniu para deliberar sobre o balanço trimestral e aprovou que as negociações seguissem adiante.