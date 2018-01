Venda da Odebrecht Ambiental ganha holofotes com novas revelações

A conclusão da venda da Odebrecht Ambiental para a Brookfield está sob os holofotes, após a companhia ser textualmente citada entre as empresas do grupo envolvidas em esquema de propina. Quando fechou o acordo de aquisição, por US$ 768 milhões, em outubro de 2016, a Brookfield resguardou-se com cláusulas que poderiam levar o negócio a ser desfeito. Esse não é, entretanto, o desfecho que se desenha. Circulam informações de que até o início da próxima semana ocorra a assinatura da venda definitiva, com a transferência dos recursos para a Odebrecht. Os advogados da Brookfield conheciam o teor das delações e têm garantia do Ministério Público de que o negócio não será afetado. Mas o fato é que a entrega do controle vem sendo postergada desde março.

