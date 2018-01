Venda da Via Varejo deve demorar ainda mais

Depois da melhora do resultado do Grupo Pão de Açúcar (GPA) neste primeiro trimestre, a venda da Via Varejo deve ficar mesmo para depois. O processo de negociação da companhia é irreversível, dado que o foco do Pão de Açúcar e do seu controlador, o francês Casino, é no setor de alimentos. No entanto, as atenções estão voltadas a deixar o processo de venda para um momento mais competitivo. Se o ex-proprietário da Casas Bahia Michel Klein, por exemplo, quiser realizar a compra, provavelmente terá de desembolsar mais. Para Klein, no entanto, falta resolver ainda a questão de um parceiro financeiro. Ele tem dito no mercado que possui parceria exclusiva com o Bradesco, mas, embora a relação seja antiga e considerada muito boa, nada está fechado.

Siga a @colunadobroad no Twitter