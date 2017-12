A venda da Vigor, do grupo J&F, para a mexicana Lala chegou perto de sua conclusão. Agora, só falta a aprovação do conselho de ambas as empresas. Os termos do negócio, entretanto, já estão finalizados. A negociação com a Lala, que envolve valores próximos de R$ 6 bilhões, foi antecipada com exclusividade pela Coluna do Broadcast. Procurada, a J&F não comenta a venda de ativos além das informações públicas.

