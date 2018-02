Venda de ativos da J&F pode girar R$ 20 bi e representar 20% do M&A em 2017

A necessidade de venda de ativos por parte da holding J&F, que busca liquidez no curto prazo, promete causar impacto nos números do mercado de fusões e aquisições (M&A, em inglês) neste ano. Pelas contas de um banco, o desinvestimento em negócios como Vigor, Alpargatas, Eldorado e, quem sabe, no banco Original pode movimentar mais de R$ 20 bilhões. Poderia representar, assim, em torno de 20% do volume anual de negociações concretizadas no mercado brasileiro de M&A, que, geralmente, movimenta entre R$ 100 bilhões e R$ 150 bilhões.

