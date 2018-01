Venda de passagens de ônibus online cresce em 2017

Coluna do Broadcast

A participação das vendas online de passagens de ônibus alcançará, em 2017, 6% do mercado, aumento de 1 ponto porcentual em relação ao visto ano passado, conforme estudo da ClickBus. Ao todo, 10 milhões de passagens de ônibus serão vendidas online no ano. A pesquisa identifica ainda que 32% das passagens de ônibus compradas pela internet foram feitas pelo celular, um aumento de 40% em relação ao mesmo período do ano anterior.

