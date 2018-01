Venda de produtos farmacêuticos sobe 23,5% em outubro

A venda de medicamentos e não medicamentos dos participantes da Associação Brasileira de Distribuição e Logística de Produtos Farmacêuticos (Abradilan), entidade que reúne 147 empresas distribuidoras de medicamentos e produtos de higiene pessoal e cosméticos, cresceu 23,5% em outubro ante o mesmo período de 2016, segundo pesquisa realizada pela IQVIA, empresa fruto da fusão entre IMS Health e Quintiles. As vendas somaram R$ 458 milhões, ante R$ 370 milhões. No acumulado do ano, as vendas atingiram cerca de R$ 4,4 bilhões, um aumento de quase 10% em relação a 2016, quando o valor foi de R$ 4 bilhões.

