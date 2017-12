Venda dos shopping centers no dia das mães sobe 6%

As vendas dos lojistas de shopping centers no Dia das Mães cresceram 6% neste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Já o fluxo de consumidores que passou pelos centros de compra aumentou 5%, de acordo com pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). Os dados foram considerados positivos, mas ficaram um pouco abaixo do previsto pela associação, que projetava avanço de 8% nas vendas e alta de 9% no fluxo.

