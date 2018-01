Vendas ainda deixam a desejar, mas varejo já mostra confiança

Os varejistas estão mais confiantes. Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) de novembro mostra que a percepção dos empresários quanto às condições atuais em relação à economia melhorou 138,2% na relação anual. Já o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) avançou 23,5%, para 98,9 pontos. Apesar disso, crédito caro e restrição de renda das famílias ainda travam a recuperação do varejo.

