Vendas de imóveis com desconto crescem

Com a recuperação da economia brasileira caminhando a passos lentos, cresceu a proporção de donos de imóveis que admitiram conceder descontos para efetivar as vendas. O porcentual de transações com descontos subiu de 63% em julho de 2017 para 66% em março de 2018, segundo pesquisa feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) em parceria com o site Zap Imóveis. O patamar de março ainda permanece acima da média histórica, que também é de 63%. Entre os compradores, 61% buscaram o imóvel como moradia e 39%, para investimento.//CIRCE BONATELLI

