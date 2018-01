A despeito da ressaca após o Natal, as vendas de malas, bolsas e acessórios chamam a atenção em janeiro. Pesquisa da Rakuten Digital Commerce, que fornece tecnologia paras as lojas virtuais, mostra que o faturamento do e-commerce com a venda desses produtos deverá crescer 157% ante a média mensal observada em 2017.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.