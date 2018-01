A Páscoa deste ano foi mais doce. A revisão do portfólio e a manutenção dos preços, na medida do possível, ajudou. Como reflexo, as vendas de ovos de Páscoa pelo varejo supermercadista nas duas semanas que antecederam o feriado cresceram 16% em relação ao mesmo período de 2016, segundo dados da NeoGrid/Nielsen. Já a comercialização de chocolates em geral, como caixas e barras, teve alta de 10,7%. (Com Beth Moreira)

