Os brasileiros viajaram mais de ônibus no final de 2017. Dados do ClickBus, plataforma de vendas online de passagens rodoviárias, mostram aumento de 56% nas vendas no final de ano passado ante o observado no anterior. O pico de viagens foi nos dias 29 de dezembro e 1º de janeiro. A cidade que registrou o maior número de embarques no Brasil foi São Paulo, com 19% do total, seguida por Rio de Janeiro (16%).

