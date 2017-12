Vendas de produtos relacionados a Festas Juninas devem crescer até 15%

A crise não deve esfriar as Festas Juninas no Brasil. A expectativa da Associação Paulista de Supermercados (Apas) é de que as vendas de produtos como amendoim, milho, canjica, quentão, vinho quente e pinhão, cresçam de 10% a 15% neste ano. Para as indústrias de alimentos diretamente relacionadas a esse período festivo, as vendas de junho e julho representam uma parcela significativa na comercialização anual dos produtos.

Vinho Quente

As Festas Juninas devem auxiliar o setor supermercadista no crescimento de 1% nas vendas desses meses ante idêntico período do ano passado. Diante da piora do ambiente e do desemprego, o resultado é visto como positivo.

