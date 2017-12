Vendas de usados pela OLX crescem 24,9% no primeiro semestre

A crise brasileira tem impulsionado o mercado de compra e venda de usados. Na OLX, os negócios cresceram 24,9% no primeiro semestre do ano, com a venda de 14 milhões de itens no período. Entre os líderes de vendas estão os produtos da categoria “Eletrônicos e celulares”, com mais de 4,5 milhões de unidades nos seis primeiros meses do ano e aumento de 31,8% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo a marca de mais de R$ 1,4 bilhão transacionado.

