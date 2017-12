Cerca de 60% das vendas do Peixe Urbano já são feitas pelo celular. Entre as capitais que mais utilizam dispositivos móveis em todo Brasil, está Vitória, que lidera o ranking, com 60% em vendas, seguida por Rio de Janeiro, com 54%, São Paulo e Brasília, com 52%, e Fortaleza e Recife, com 49% de participação.

