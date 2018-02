Vendas em farmácias brasileiras crescem mais de 10% em valor até abril, mas recuam em volume

As vendas nas farmácias brasileiras cresceram 10,8% em valor nos últimos doze meses até abril em relação ao intervalo anterior, segundo levantamento realizado pela QuintilesIMS. No entanto, se for considerado o volume de medicamentos vendidos houve retração de 1,5% no mesmo período. Uma das razões para essa resultado foi o aumento dos preços dos medicamentos, conforme a Federação Brasileira das Redes Associativistas e Independentes de Farmácias (Febrafar).

