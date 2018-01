Vendas no varejo sobem 5,6% em outubro em comparação ao ano passado

O varejo está em rota positiva e a expectativa do setor é de que esse movimento se mantenha nos próximos meses, apontou o Indicador Movimento do Comércio, da Boa Vista SCPC. Os números de outubro mostraram crescimento de 5,6% nas vendas do varejo em todo o Brasil quando comparadas ao mesmo mês do ano passado. Em relação a setembro, a variação foi de pequena retração, de 0,4%. O indicador vem gradualmente se recuperando desde novembro de 2016, após dois anos de retração.

Siga a @colunadobroad no Twitter