Vero, do Banrisul, passa a aceitar cartão Elo

A Vero, rede de adquirência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul), fechou contrato com a Elo, de Bradesco, Banco do Brasil e Caixa, e começará a aceitar a bandeira em suas maquininhas (POS, na sigla em inglês). Um evento está marcado para a próxima terça-feira, dia 21, para anunciar o acordo, que acontece no âmbito da abertura definitiva do mercado de credenciadoras de lojistas no Brasil. Negociações com outras bandeiras já estão em andamento e um novo acordo pode ser fechado ainda este ano.

