Via Varejo faz acertos entre sócios após freada em negociação de venda

Enquanto as negociações de venda da fatia do Grupo Pão de Açúcar (GPA) na Via Varejo seguem paradas, a companhia tem trabalhado para fazer acertos burocráticos. Um deles envolve o sócio e antigo controlador das Casas Bahia, Michael Klein. Discussões hoje incluem possíveis indenizações devidas à empresa por gastos com reclamações trabalhistas anteriores à troca de controle, em 2010. Klein já manifestou interesse em comprar a fatia do GPA, mas as conversas nessa frente não avançaram. (Dayanne Sousa)

